Родные бойцов СВО подали иск на 1 рубль к скандалистке Ивлеевой

Оскорбленные россияне и общественники не оставляют в покое Анастасию Ивлееву. Всему виной та самая «голая» вечеринка, которую так неудачно решили организовать прямо в период проведения СВО. Как сообщает KP.RU , как раз недавно в Савеловский суд Москвы поступил иск в отношении блогера. Претензии там высказали не только Ивлеевой, но и ее гостям.

Руководители двух благотворительных фондов «Мы рядом» и «Сокол» хотят наказать Ивлееву и других участников за вакханалию. Они действуют не только по собственной инициативе: их попросили родные участников СВО. Благотворители согласны, что проведение такого скандального мероприятия нарушает все моральные нормы, особенно, когда тысячи граждан стоят на защите родины.

Как оказалось, наказать Ивлееву хотят символически: одним рублем.

«Но в судебном процессе сумма может быть увеличена. А вообще нам всем бы хотелось, чтобы Анастасия сама поехала на Донбасс, пообщались с мирными жителями и нашими военными. Для понимания текущей ситуации», — отметила руководитель фонда «Мы рядом» Ольга Лукманова.

Напомним, что Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года. На вечер, где по дресс-коду нужно было оголиться, пришли 200 человек. Мероприятие носило закрытый характер, но видео и фото утекли в сеть. С этого начались проблемы даже у самых ярких российских селебрити.

Клуб «Мутабор» закрыли, рэпера Vacio арестовали на 25 суток и вручили повестку, а саму Ивлееву обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей. После ведущую проверили на налоговые нарушения. ФНС нашла их: блондинка не выплатила 137 млн рублей. Ивлеева погасила этот долг в рекордные сроки, но гонения на нее пока продолжаются. Отменяют концерты таких звезд как Филипп Киркоров, Лолита и Дима Билан. Все они объявились на вечере, о чем уже пожалели.

Примечательно, что знаменитостям не помогли извинения и даже добрые дела. Например, Киркоров отправил гонорары на помощь людям, пострадавшим в Белгородской области. Тем не менее, в программы его никто возвращать не торопится.

Ранее сообщалось, что Ивлеевой грозило уголовное дело из-за неуплаты налогов.