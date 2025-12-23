Анкета с подвохом: как педагог попал под увольнение из-за тестов с отборным матом

Заместитель директора по воспитательной работе одной из школ города Калуги был уволен с занимаемой должности. Причиной стало проведение среди учащихся анкетирования, материалы которого содержали нецензурную лексику, сообщает РИА Новости.

Министерство образования и науки Калужской области подтвердило данный инцидент, информация о котором ранее распространилась в социальных сетях и мессенджерах. Ведомство уточнило, что педагог, являвшийся инициатором опроса, не провел должную проверку содержания анкет и не согласовал проведение исследования с администрацией учебного заведения.

По факту случившегося директору школы дано указание установить строгий контроль за всеми подобными опросами и исследованиями, проводимыми в учреждении. Также сотрудникам образовательной организации запрещено использовать непроверенный контент, взятый из открытых источников, в работе с учениками.

