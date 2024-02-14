Анна Седокова подтвердила слухи о раздельной жизни с супругом

Певица и блогер Анна Седокова впервые вышла на связь после обсуждения слухов о разводе с Янисом Тиммой. Оказалось, что супруги не живут вместе, но официально не расстались, пишет издание «Утро.ру» .

В День всех влюбленных принято говорить о чувствах. Звезды хвастаются подарками и признаниями. Не обошел купидон и Анну Седокову, которая последнее время нечасто комментиурет личную жизнь. Ходили слухи, что она разбежалась с баскетболистом.

Как ответила сама Седокова, она и спортсмен живут раздельно. Несмотря на это даже сложные расстояния не могут ему помешать найти и порадовать любимую жену. В единственные выходные Тимма вырвался в Стамбул, где отдыхала певица.

«Когда-то Янис научил меня, что даже пять минут с любимым человеком имеют значение. И то, что мы – лучшие друзья, никто никогда не изменит. А дальше посмотрим», – высказалась певица на своей странице в социальных сетях.

Впрочем, не все поклонники верят, что Седокова расстанется с супругом. Она уже не первый раз подогревала слухи о разводе, а однажды даже посвятила этому песню. Тогда исполнительница заявила, что порыв к творчеству произошел, когда ее начало «штормить».

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