Бабкина переоделась на камеру с молодым актером Ильиных

Народная артистка России Надежда Бабкина показала, как умеет развлекаться с молодым актером Ильей Ильиных и соответствовать современным трендам. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

64-летняя Бабкина горазда не только на песни со сцены, но и способна блеснуть актерским талантом. Она играет в спектакле «Бедность не порок» с молодым актером Ильей Ильиных, и, судя по всему, нашла с ним общий язык.

Звезды записали видео с переходом образов. На первых кадрах Бабкина показалась в ярком жакете и платком, но его неожиданно сорвал Ильиных и бросил в камеру. После этого произошла смена кадра, и актеры стояли уже в образах для сцены. Поклонники полагают, что сейчас Надежа Бабкина полностью увлечена работой и своими новыми коллегами.

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