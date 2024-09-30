Анна Семенович раскрыла подробности своей первой свадьбы

Поклонники с нетерпением ждали, когда Анна Семенович найдет свое женское счастье, однако долгие годы не случалось даже слухов и пересуд о каких-либо романах. Певица занималась карьерой, вела свой блог и ждала своего «принца». Им стал предприниматель Денис Шреер, который действительно сделал блондинку счастливой. Пара настолько преисполнилась чувствами, что объявила о помолвке и скорой свадьбы. Для фанатов и 44-летней артистки это большой шаг и радостное событие.

«Свадьба у нас будет уже очень скоро. Мы решили пожениться в 2025-м году. Я не хочу устраивать пышное торжество. На свадьбе будут присутствовать только самые-самые близкие люди. Пока не думали, где это будет проходить. Но будет драйвово: мы постараемся», — рассказала Семенович в беседе с журналистами.

По словам артистки, будет проведена торжественная, но скромная церемония в ЗАГСе, все пройдет достаточно быстро, как это умеют делать в современное время. Однако сам день станет для нее и жениха незабываемым.

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