Анна Семенович рассказала о своей помощи жителям Курской области

Представители российского шоу-бизнеса стараются не отставать от обычных россиян и кто чем может помогают жителям Курской области,пострадавшим от вторжения украинских боевиков. Как тем, кто временно переехал в другие регионы РФ, так и тем, кто вынужден оставаться почти у самой линии фронта.

Среди откликнувшихся на беду жителей Курской области селебрити исполнительница Анна Семенович. В соцсетях девушка рассказала, что закупила для пострадавших курян еду, вещи первой необходимости, раскладушки, спортивные костюмы.

«Сейчас мы все с моими коллегами-артистами делаем сборы для людей, которые пострадали в Курске. Вчера мы сделали большой заказ: раскладушки, спортивные костюмы, носки, тапки, халаты, жидкое мыло, полотенца, еда... Если мы все по чуть-чуть поможем, то нашим соотечественникам станет чуть-чуть легче», — написала Семенович.

Девушка призвала всех, кто может помочь пострадавшим. И напомнила, что жители приграничных с Украиной российских территорий сейчас «находятся в беде».

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.