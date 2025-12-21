Анна Темная: почему 22 декабря боялись лишний раз выходить из дома

Православные верующие отмечают день памяти святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. В народной традиции дата известна как Анна Темная и соответствует 9 декабря по старому стилю, пишет Общественная Служба Новостей .

Согласно церковному преданию, именно в этот день святая Анна зачала Деву Марию. Анна происходила из благочестивой семьи и была замужем за праведным Иоакимом. Долгие годы супруги не имели детей, однако после молитв и божественного откровения в их семье родилась Мария.

В этот же день церковь вспоминает ветхозаветную Анну, супругу Елканы и мать пророка Самуила. Женщина долгое время не могла иметь детей и дала обет посвятить будущего сына служению Богу. После рождения Самуила она исполнила обещание и отдала его на воспитание при храме.

В народном календаре 22 декабря связывали с усилением морозов и наблюдением за природными явлениями. Особое внимание уделялось инею, снегу и погоде, по которым судили о будущем урожае и погоде в новом году.

С датой связано множество обычаев и ограничений, прежде всего касающихся беременных женщин. Считалось нежелательным выполнять тяжелую работу, заниматься рукоделием и выходить из дома в темное время суток. Вместе с тем поощрялись молитва, спокойный образ жизни и добрые поступки.

Именины 22 декабря отмечают Анна, Александр, Василий, Владимир и Степан.

