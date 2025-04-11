Анна Заворотнюк раскрыла тайну прозвища новорожденного сына Марселя

Актриса Анна Заворотнюк рассказала своим поклонникам, как прошли первые дни жизни ее ребенка Марселя. Мальчик уже успел получить в семье прозвище. Ее слова привел в своем материале портал The Voice Mag.

Заворотнюк сообщила, что уже в первую неделю жизни отпрыска показала ему снег. Она вынесла ребенка на прогулку вокруг загородного дома. Ее сын уже даже получил в семье собственное прозвище за те звуки, которые он издает во время сна.

«Называем сына „чайничек“, потому что он очень смешно скрипит. Звуки, которые можно слушать вечно», — указала она.

Ранее уже сообщалось, что у Анны Заворотнюк и ее мужа предпринимателя Тимура Исмаилова появился первый ребенок. Он родился 2 апреля. 29-летняя девушка признавалась, что испытывает множество эмоций в связи с беременностью. Она связывала это с тем, что готовилась стать мамой впервые. Родившийся мальчик получил имя Марсель.