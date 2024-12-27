АНО «Диалог» подала иск против Минюста США в ответ на обвинения ФБР

АНО «Диалог» подала иск в Окружной суд штата Пенсильвания в США в ответ на изъятие ее доменов и на обвинения, выдвинутые ФБР. Иск был зарегистрирован 26 декабря, сообщил ТАСС.

В качестве ответчиков выступают Соединенные Штаты и Министерство юстиции. Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что компания упоминается лишь в трех пунктах из 158 в заявлении ФБР, при этом нет никаких подтверждений фактов подделки документов, отмывания денег или создания ложных новостей.

Иск подготовили юристы из филадельфийской юридической фирмы Pietragallo Gordon Alfano Bosick & Raspanti, LLP, которая специализируется на спорах с государственными учреждениями.

Согласно судебным правилам, ответчики должны предоставить свой предварительный ответ в течение 15 дней. Затем стороны обменяются документами, и суд назначит дату слушания, на котором стороны смогут представить свои доводы.

Предполагается, что расследование, в рамках которого были изъяты домены, продолжается, что дает возможность ответчикам запросить ограничения на доступ к информации.

В связи с делом могут возникнуть ограничения для СМИ в зале суда, а правительство США может попросить ограничения на раскрытие документов, что затруднит получение информации не только для прессы, но и для истца. Несмотря на наличие аналогичных исков, прецеденты такого уровня в США еще не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что суд в США прекратил дела против Трампа о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия.