Аномалия на пользу: Подмосковью предсказали необычное лето после морозных мучений

Подмосковье, измученное февральскими температурными качелями и ледяными объятиями антициклона, возможно, получит компенсацию по летней страховке. Синоптик Татьяна Позднякова в беседе с REGIONS обнадежила: та самая атмосферная аномалия, что швыряет регион из оттепели в трескучий мороз за двое суток, летом может сыграть на стороне солнца.

Нынешняя зима проходит под знаком меридиональных процессов, отметила эксперт. Воздушные реки текут не в привычном широтном направлении — с запада на восток, а сворачивают в меридиан: то с севера, неся арктический холод, то с юга, подкидывая оттепели с Черного моря. Отсюда эффект сейсмических скачков температуры и давления. Однако у этой циркуляционной модели есть и обратная сторона.

«Когда устанавливаются меридиональные процессы в летние периоды, у нас есть вероятность, что погода будет теплой, даже жаркой — желанной для большинства людей», — отметила Позднякова.

При сохранении текущего типа атмосферного поведения у жителей столичного региона появляется шанс на полноценное, знойное лето. Без затяжных периодов холодных дождей, без традиционного июльского промозглого недоразумения. Если воздушные массы продолжат черпать ресурс из южных широт, столбики термометров поползут вверх увереннее обычного.

Разумеется, гарантий синоптики не выдают. Меридиональная циркуляция — структура подвижная, и прогноз на три месяца вперед остается полем вероятностей, а не констант. Но сама связка «суровая зима — жаркое лето» перестала быть просто народной приметой. Теперь у нее есть метеорологическое обоснование. И пусть февраль еще держит регион за горло, где-то в атмосферных слоях уже греется воздух, который через несколько месяцев обрушится на Подмосковье долгожданным пеклом.

