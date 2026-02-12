От +3 до адских –29: Подмосковье ждет опасный температурный удар

Подмосковье застыло на пороге климатической драмы. Субботняя оттепель с температурой до +3 градусов уже к началу недели обернется ледяным нокдауном: столбики термометров рухнут до –20 и ниже. Погодные сервисы транслируют пугающие цифры — по ощущениям местами до –29 градусов.

Ведущий синоптик Татьяна Позднякова в беседе с REGIONS подтвердила: регион вступает в фазу резкого похолодания. Официальные прогнозы пока сдержанны — по Москве ожидают –13…–18 градусов. Однако для области формулировка мягче: «не исключено, что температура будет опускаться и ниже –20 градусов». Центром ледяного сценария станет антициклон, который разместится практически над столицей, разгонит облака и откроет небо для выхолаживания воздуха.

Запредельной экстремальности синоптик в этом не видит — февральская стужа для региона дело привычное. Но есть нюанс, способный превратить морозы в испытание.

«Неприятность этой погоды в том, что наблюдаются качели: от оттепели мы резко переходим к морозу. И вот наши сосуды не выдерживают. Для метеочувствительных людей эти перепады температурного режима и перепады атмосферного давления крайне неблагоприятны», — подчеркнула Позднякова.

Температурный кульбит сопровождается еще и барической пилой. В субботу барометры покажут аномально низкие 733 мм рт. ст., а к началу недели подскочат до 752 мм. Организм будет вписываться в этот поворот на полной скорости.

Особую уязвимость проявят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для них предстоящие сутки — зона повышенного риска. Даже условно здоровые метеочувствительные граждане рискуют ощутить весь спектр симптомов: от головной боли до ломоты в суставах.

Нынешняя зима, по словам эксперта, принципиально изменила поведенческий код погоды. Классический западно-восточный перенос воздушных масс, к которому адаптированы и инфраструктура, и жители, уступил место меридиональным процессам. Воздух устремляется то с северных широт, то с южных — из районов Черного моря, Крыма, Болгарии. Отсюда эффект ныряющих циклонов: один приносит оттепель, следующий за ним по пятам тут же обрушивает арктический холод.

Атмосфера продолжит накручивать эти маятники и дальше. В ближайшие дни региону предстоит пройти полный цикл температурных горок — от капели до инея, от низкого давления к высокому, от расслабленности до мобилизации. Синоптики лишь фиксируют траекторию, не имея власти над скоростью этих качелей.

Ранее сообщалось, что кардиолог назвал признаки инсульта, которые нельзя пропустить.