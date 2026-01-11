Аномальная погода на Крещение: в Москве ожидают морозы до −30°C

По его расчетам, пик холодов придется на праздник Крещения, 19 января, когда температура ночью может опуститься до минус 20–25 градусов. Еще более суровыми ожидаются ночи на 20 и 21 января: столбики термометров в Москве и области могут показать рекордные для этого зимнего сезона значения — от минус 25 до минус 30 градусов.

Согласно прогнозу синоптика, предстоящая неделя будет ознаменована не только морозами, но и регулярными снегопадами, что создаст комплексный эффект «морозной зимы». Дневные температуры в период крещенских морозов составят минус 12–17 градусов, что примерно на 15 градусов ниже климатической нормы для данного времени года. Подобные условия могут сохраняться почти целую неделю.

Горожанам рекомендуется в ближайшие дни уделить особое внимание проверке систем отопления в домах и автомобилях. Для владельцев автомобилей критически важно использовать рекомендованные для сильных морозов низкозамерзающие жидкости (антифриз, стеклоомывайку), а также по возможности размещать машину на ночь в отапливаемом или закрытом боксе.

Пешеходам стоит пересмотреть гардероб в пользу многослойной одежды, не пренебрегать теплым нижним бельем, шапками и варежками, а также избегать длительного пребывания на открытом воздухе, особенно в темное время суток. Важно проверить исправность окон и балконных дверей в квартирах, чтобы исключить сквозняки и промерзание.

Ранее сообщалось, что Землю накрыла вторая за год мощная магнитная буря.