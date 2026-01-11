Аномальная погода на Крещение: в Москве ожидают морозы до −30°C
Синоптик Тишковец предупредил жителей Московского региона о морозах до −30°C
Фото: [Метель в Балашихе/Медиасток.рф]
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о приближении периода сильных морозов.
По его расчетам, пик холодов придется на праздник Крещения, 19 января, когда температура ночью может опуститься до минус 20–25 градусов. Еще более суровыми ожидаются ночи на 20 и 21 января: столбики термометров в Москве и области могут показать рекордные для этого зимнего сезона значения — от минус 25 до минус 30 градусов.
Согласно прогнозу синоптика, предстоящая неделя будет ознаменована не только морозами, но и регулярными снегопадами, что создаст комплексный эффект «морозной зимы». Дневные температуры в период крещенских морозов составят минус 12–17 градусов, что примерно на 15 градусов ниже климатической нормы для данного времени года. Подобные условия могут сохраняться почти целую неделю.
Горожанам рекомендуется в ближайшие дни уделить особое внимание проверке систем отопления в домах и автомобилях. Для владельцев автомобилей критически важно использовать рекомендованные для сильных морозов низкозамерзающие жидкости (антифриз, стеклоомывайку), а также по возможности размещать машину на ночь в отапливаемом или закрытом боксе.
Пешеходам стоит пересмотреть гардероб в пользу многослойной одежды, не пренебрегать теплым нижним бельем, шапками и варежками, а также избегать длительного пребывания на открытом воздухе, особенно в темное время суток. Важно проверить исправность окон и балконных дверей в квартирах, чтобы исключить сквозняки и промерзание.
Ранее сообщалось, что Землю накрыла вторая за год мощная магнитная буря.