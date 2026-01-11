Солнце атакует: Землю накрыла вторая за год мощная магнитная буря

На Земле в ночь на 11 января произошла вторая с начала 2026 года магнитная буря. Данные об этом обнародованы лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН, сообщает ТАСС.

Возмущение геомагнитного поля стало реакцией на приход к планете облака плазмы, выброшенного Солнцем в ходе одной из слабых вспышек. Наиболее интенсивная фаза бури пришлась на интервал между 01:00 и 03:00 по московскому времени, в этот период активность достигла максимального 10-го уровня по 10-балльной шкале. Явление сопровождалось мощными полярными сияниями, которые опустились до широт около 50 градусов, однако наблюдениям во многих районах помешала неблагоприятная погода.

Согласно орбитальным данным, Земля все еще находится внутри облака солнечной плазмы, что создает условия для возможных дополнительных возмущений магнитного поля в ближайшее время.

