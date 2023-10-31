Аномально теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье в последний день октября

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха превысит климатическую норму на три-четыре градуса, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Вероятность дождей в последний день октября снижена до минимума, отметил метеоролог, поскольку в синоптическую ситуацию вмешается гребень антициклона.

Так, во вторник в Подмосковье ожидается от пяти до десяти градусов тепла, в Москве — от семи до девяти градусов. Ветер будет юго-восточным со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот сорок семь миллиметров ртутного столба.

Завтра, добавил Леус, в Московском регионе не будет существенных осадков, а воздух прогреется до плюс тринадцати градусов. Данные показатели, уточнил синоптик, для начала ноября являются почти рекордными.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что начало ноября в столичном регионе может стать одним из самых теплых в истории.