Начало ноября в Московском регионе может стать одним из самых теплых в истории

Первый день ноября в столичном регионе может стать одним из самых теплых в истории. В среду днем воздух может прогреться до плюс тринадцати градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС .

Синоптик отметил, что за весь период метеонаблюдений рекорд 1 ноября был установлен в 1934 году, когда воздух прогрелся до плюс 12,6 градуса. В этот раз теплая погода будет обусловлена поступлением воздушных масс из Африки, уточнил метеоролог.

В четверг, 2 ноября, похолодает до плюс пяти-десяти градусов, продолжил Вильфанд, однако к выходным может снова потеплеть.

Сегодня, по данным Гидрометцентра РФ, в столичном регионе ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь. Температура воздуха в Подмосковье составит от трех до восьми градусов тепла, в Москве — от четырех до шести градусов тепла.

Ветер прогнозируется южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, в какие регионы сегодня вернется лето.