Аномальные дожди: 40 процентов месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки

В Московской области за сутки выпало сорок процентов месячной нормы осадков, сообщил в соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Больше всего осадков в Подмосковье выпало в Волоколамске, Наро-Фоминске и Можайске, уточнил синоптик.

Он добавил, что в целом в регионах Центральной России за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков. В Москве этот показатель составил двадцать семь процентов.

«Больше всего дождевой воды в осадкомеры попало в <…> Смоленской, Тверской, Брянской и Липецкой, Новгородской, Калужской (областях. — прим. ред.)», — сказал метеоролог.

Сегодня, по данным Гидрометцентра России, в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами будут умеренные осадки. Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов тепла, в столице — от двух до четырех градусов тепла.

Ветер ожидается южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров. Атмосферное давление составит семьсот тридцать три миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в первый день ноября воздух в подмосковной Коломне прогрелся до плюс 16,2 градуса, что стало абсолютным рекордом.