«Еще никогда не было так тепло»: воздух в Коломне прогрелся до рекордных для ноября 16,2 градуса
Воздух в подмосковной Коломне прогрелся до рекордных для ноября 16,2 градуса
Фото: [©Юлий Ахромеев/РИА Новости]
Сегодня воздух в подмосковной Коломне прогрелся до плюс 16,2 градуса, что является абсолютным рекордом тепла для ноября, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«За всю историю метеорологических наблюдений в Коломне в ноябре еще никогда не было так тепло!» — подчеркнул синоптик.
Он добавил, что прежний рекорд месяца составлял плюс шестнадцать градусов. Такая погода в Коломне была 6 ноября 2013 года.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные в столичном регионе будет аномально теплая погода.