Аномальные ливни и мокрый снег накроют Подмосковье в выходные

В Москве и Московской области в ближайшие выходные ожидаются резкие изменения погоды, которые могут привести к аномальным ливням и мокрому снегу. Об этом РБК сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, к концу недели Московский регион охватят заморозки и интенсивные осадки.

Он отметил, что в Москве сохраняется летняя аномалия с температурами, колеблющимися в диапазоне 23-26 градусов Цельсия.

В Подмосковье ситуация аналогичная — местами температура достигает 27 градусов. Тишковец подчеркнул, что, вероятно, температура в столице побьет рекорд, установленный 21 апреля 1995 года.

«В субботу в тыл циклона северные ветры продолжат поставлять студеные массы воздуха, в течение суток температура не превысит плюс 5-10, вечером похолодает до 0-5 — к аномальным ливневым дождям интенсивностью до 32 мм (86% от месячной нормы) к исходу суток могут примешиваться заряды мокрого снега», — отметил синоптик.

По словам Тишковца, 20 апреля был зафиксирован третий подряд рекорд положительных температур с новым максимумом 25,8 градуса на метеостанции ВДНХ. Однако уже с 22 апреля ожидаются изменения в погодных условиях, вызванные атлантическим циклоном.

На этой неделе синоптик спрогнозировал появление кучево-дождевой облачности, кратковременные дожди и грозы.

До среды столбики термометров будут показывать около 25 градусов, однако к четвергу температура начнет снижаться. В пятницу, 25 апреля, ожидается максимальная температура 11-16 градусов.

По словам Тишковца, последний месяц весны (май) начнется с холодной погоды, которая не принесет тепла, а, наоборот, поддержит пониженные температурные режимы. Он подчеркнул, что мая не стоит ожидать как минимум в первых его днях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода из Москвы и Подмосковья переместится в Приволжье.