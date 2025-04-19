Стало известно, куда переместится аномально теплая погода из Москвы и Подмосковья

После того, как тепло покинет регионы Центральной России, аномальная погода придет на юг Приволжского федерального округа. Такой прогноз озвучил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению синоптика, тот аномально теплый фронт, который сейчас накрыл центральную часть России, после своего ухода насовсем не покинет территорию страны.

«Теплая погода сохранится на самом юго-востоке европейской территории - в Астраханской, Волгоградской областях, на юге других регионов Приволжского федерального округа. Туда сместится очаг тепла», — указал эксперт.

Ранее Вильфанд заявил, что теплая погода в Москве и Подмосковье продержится до вторника, 22 апреля. Затем в регионе начнет постепенно холодать. Он добавил, что такое аномальное тепло в апреле наблюдается впервые.