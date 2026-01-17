Аномальные морозы сковали Иркутскую область, температура в отдельных районах достигла –50 градусов

Регион столкнулся с экстремальными климатическими условиями: температура в отдельных районах опускается до –50 градусов, что привело к масштабным нарушениям в работе коммунальной инфраструктуры и повседневной жизни.

Власти перевели школьников на дистанционное обучение, рекомендовав гражданам без крайней необходимости не выходить на улицу. Критическая ситуация сложилась в сфере ЖКХ — в ряде населенных пунктов прекращена подача воды из-за замерзания насосного оборудования. Местные жители и аварийные службы пытаются восстановить работу систем с помощью тепловых пушек, но их усилия не всегда эффективны.

Энергетическая система также подверглась испытанию морозами: в Мамоновском районе порывистый ветер оборвал линии электропередач, оставив десятки домов без электроснабжения. Биологическим индикатором экстремальных условий стали массовые случаи гибели крыс, чьи замерзшие тела жители обнаруживают на улицах.

Синоптики прогнозируют сохранение опасных температурных значений: 18–19 января столбики термометров могут опуститься до –47°, а в северных районах — до –55°, при одновременном образовании туманов и изморози.

