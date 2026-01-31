Аномальный холод и осадки: в Москве сохраняется оранжевый уровень опасности

В ночь и утренние часы в Москве прогнозируется небольшой снег, высота снежного покрова может увеличиться до одного сантиметра. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России, ссылаясь на обновленные метеоданные.

По информации синоптиков, осадки ожидаются при переменной облачности и составят от 0,3 до 1 миллиметра в водном эквиваленте. Температура воздуха ночью и утром в столице будет находиться в диапазоне от −22 до −24 градусов, а в центральной части города — от −18 до −20 градусов. Ветер северного направления усилится до 5–10 метров в секунду, с отдельными порывами до 13 метров в секунду. Специалисты уточняют, что снег начнется после полуночи и станет более интенсивным ближе к утренним часам.

Осадки прогнозируются и на территории Московской области. В отдельных районах снег может быть умеренным, местами не исключается метель. Температура воздуха в регионе способна опускаться до −20…−25 градусов.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала текущей зимы — температура опускалась до −20,4 градуса. Также был зафиксирован новый рекорд по высоте снежного покрова на 31 января: он достиг 60 сантиметров, превысив показатель 1994 года.

По прогнозу Гидрометцентра, днем 1 февраля в столице сохранится небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха составит −16…−18 градусов в Москве и от −16 до −21 градуса в Подмосковье.

Кроме того, в Москве, Московской области и других регионах Центральной России до позднего вечера 3 февраля продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Он введен из-за аномально холодной погоды: среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 7–12 градусов при обычных значениях для этого времени года около −6…−8 градусов.

Ранее стало известно, что изменится в жизни россиян начиная с 1 февраля.