Паспорт станет почти вездесущим: что изменится в жизни россиян начиная с 1 февраля

Ключевым событием станет индексация социальных выплат на 5,6%, которая произойдет автоматически с 1 февраля. В результате размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 728 920 рублей. Также вырастут пособия при рождении ребенка, выплаты героям труда и фиксированная часть пенсии для граждан старше 80 лет.

Параллельно расширятся возможности использования цифрового паспорта. С 27 февраля его QR-код можно будет предъявлять для получения услуг у операторов связи, а также в частных медицинских клиниках, если гражданин уже зарегистрирован в них как пациент. Это продолжение курса на внедрение электронных документов, которое началось с банковского сектора.

В сфере защиты прав потребителей также грядут коррективы. С 1 февраля смягчаются правила взыскания с бизнеса штрафа в 50% от суммы, присужденной потребителю судом. Штраф не будет применяться, если требование клиента не было выполнено по его собственной вине или из-за действий добросовестно выбранного контрагента. Кроме того, изменятся правила компенсации при возврате некачественного технически сложного товара: теперь будет учитываться степень его износа, что сделает расчеты более справедливыми.

Среди других важных нововведений — закрепление на законодательном уровне статуса Российского Красного Креста как единственного национального общества Красного Креста в стране. Также с 24 февраля будет расширен перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, а для финансовых управляющих с 8 февраля вступит в силу новый профессиональный стандарт, ужесточающий требования к оценке рисков для клиентов.

Ранее депутат Колунов рассказал, что долги за ЖКУ могут взыскать с любого прописанного в квартире.