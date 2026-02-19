«Анонимка от матери и девицы из театральных»: выяснилось, что в СССР жил свой Эпштейн

В 1955 году Москву потряс скандал, который современные историки сравнивают с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. О нем рассказала «Лента.ру». Тогда вскрылась сеть тайных встреч партийной элиты с молодыми девушками, организованная драматургом Константином Кривошеиным. Местом, где разворачивались события, была его дача в поселке Валентиновка под Москвой.

Все началось с анонимного письма, которое в феврале 1955 года получил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Автор, подписавшийся «Мать», сообщила, что ее 18-летнюю дочь соблазнил Кривошеин, а на его даче регулярно устраиваются оргии с участием высокопоставленных лиц.

Также в письме были названы министр культуры Георгий Александров, член-корреспондент Академии наук Александр Еголин и профессор Сергей Петров.

Хрущев, известный своей борьбой с различными привилегиями для высокопоставленных лиц, поручил провести расследование. Вскоре изложенное в письме подтвердилось: Кривошеин действительно завлекал юных студенток театральных училищ, обещая помочь с карьерой. На деле девушки становились участницами вечеринок для партийной номенклатуры.

Кривошеина арестовали, но не за разврат, а за спекуляцию антиквариатом — обычная практика тех лет. А вот для его высокопоставленных гостей наступил час расплаты. Хрущев лично проводил разбирательство в горкоме.

Отмечается, что Еголин пытался оправдаться тем, что «только гладил девушек», из-за чего скандал в народе прозвали «делом гладиаторов». Министра культуры Александрова сняли с должности и отправили в Минск, где он доживал свой век в безвестности.

Еголин переживал позор так сильно, что скончался четыре года спустя. А вот профессор Петров вышел сухим из воды и даже стал профессором МГУ в 1964 году.

Особо трагично сложилась судьба Зинаиды Лобзиковой — матери одной из девушек. Именно она, узнав о случившемся, обратилась в прокуратуру, подписавшись своим именем. Вскоре на женщину напали, и она скончалась в больнице от полученных травм. Ее убийство осталось нераскрытым.

Ранее вскрылась связь американского финансиста Джеффри Эпштейна и пропавшего в тайге Сергея Усольцева.