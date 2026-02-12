Атомный детектив: как финансист Эпштейн связан с пропавшим в тайге Усольцевыми

Журналисты RT выяснили , что связывало американского финансиста Джеффри Эпштейна и пропавшего прошлой осенью в тайге россиянина Сергея Усольцева. Оба мужчины оказались причастны к программе «Инициатива атомных городов» (ИАГ).

В 1998 году Эпштейн посетил Саров — один из главных ядерных центров России. Его визит проходил в рамках программы, которая создавала рабочие места для бывших сотрудников атомной промышленности с привлечением американского капитала.

В то же время в Железногорске аналогичным проектом руководил Сергей Усольцев. Он основал фирму «Международный центр развития — Железногорск» и сумел привлечь в город несколько миллионов долларов инвестиций.

Прошлой осенью Усольцев вместе с женой и детьми отправился на машине в тайгу и бесследно исчез. Спасатели и волонтеры до сих пор не нашли ни их самих, ни следов автомобиля. Выдвигались разные версии: от несчастного случая до тайного побега за границу.

По одной из них, Усольцев мог владеть сведениями, составляющими государственную тайну, и спешно покинул страну. Эпштейн, обвиненный в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, свел счеты с жизнью в 2019 году.

