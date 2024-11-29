Antidiplomatico: Россия со времен СССР знает все военные цели на Украине

Вооруженным силам России не составляет особого труда бить, что называется, «в десятку», планируя ракетные удары и атаки беспилотников по военным целям ВСУ. И тому есть объективные причины, пишет в своей статье обозреватель итальянского издания Antidiplomatico Фабрицио Поджи.

Журналист напоминает, поскольку со времен СССР на Украине не было построено ни одного нового военного предприятия или другого объекта, то все цели подобного рода хорошо известны Москве.

«Все эти сооружения построены в советское время… Российские войска до миллиметра знают координаты, которые можно будет доверить „Орешнику“» — написал Поджи.

Итальянский обозреватель предупредил, что Украине стоит в самое ближайшее время ждать дальнейших ракетных ударов гиперзвуком «Орешник» по своим предприятиям ВПК и не только.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Ранее эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешником».