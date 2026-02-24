Антигерой дня: курьер-прыгун из Серпухова проломил остановку ради хайпа и оваций

Рабочие будни подмосковного курьера закончились громким треском и перспективой крупного штрафа. В Серпухове группа подростков устроила опасное шоу на автобусной остановке, которое быстро переросло в акт вандализма с перспективой наказания. Об этом пишет REGIONS .

На размещенных в соцсетях роликах видно, как один из молодых людей, за спиной которого висел узнаваемый короб службы доставки, решил использовать крышу павильона в качестве батута. Под одобрительный свист и смех товарищей парень залез наверх и начал активно прыгать, проверяя конструкцию на прочность. Испытание на выносливость остановка провалила: под весом подростка кровля мгновенно проломилась, и нарушитель эффектно провалился внутрь объекта.

Несмотря на жесткое приземление, малолетний каскадер серьезных травм не получил, чего нельзя сказать о городском имуществе. Инцидент был заснят на мобильный телефон одним из участников компании, и вскоре видеоролик облетел все крупные паблики муниципалитета.

Креатив юных блогеров не оценили в местной администрации и правоохранительных органах. Теперь павильону требуется капитальный ремонт, а прыгуну — хороший адвокат. Муниципальные власти совместно с полицией уже начали принимать активные меры для установления личностей вандалов, пообещав провести серьезную профилактическую работу с ними и их родителями.

Юридические последствия за подобную погоню за популярностью могут оказаться весьма суровыми. Как пояснил юрист из Серпухова Григорий Мухин, данные действия однозначно квалифицируются как вандализм и влекут за собой административное или уголовное наказание в зависимости от возраста виновного.

Специалист подчеркнул, что безнаказанным такой поступок не останется: помимо возможного привлечения к ответственности, виновникам или их законным представителям в любом случае придется возместить причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Сейчас поисками «героя» видео занята полиция, а жителям города остается надеяться, что жажда сетевой славы у местной молодежи впредь будет реализовываться более мирными способами.

Ранее сообщалось, что первокурсник едва не взорвал АЗС ради сомнительного хайпа.