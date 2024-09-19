Антимонопольное ведомство вынесло предупреждение главному поставщику табачных изделий

Федеральная антимонопольная служба заявила , что к ним поступили жалобы от участников рынка на крупнейшего поставщика табачных изделий в России — АО «ТК «Мегаполис». По утверждению службы, компания навязывала своим партнерам неблагоприятные условия.

«Возможность отсрочки платежа предоставлялась только при покупке дополнительного объема продукции. В то же время в образце договора поставки и на сайте компании такие условия не отражены», — говорится в заявлении ФАС.

Согласно материалам ФАС, было установлено, что «Мегаполис» доминирует на рынке табачной продукции. Ведомство полагает, что действия компании могут ущемлять права контрагентов и нарушать закон о защите конкуренции.

ФАС выдало предупреждение «Мегаполису», требуя от компании изменить условия постоплаты продукции, а также обновить коммерческую политику и типовой договор поставки на своем сайте. На выполнение предупреждения у компании есть 30 дней.

По данным СПАРК, в 2023 году доход «Мегаполиса» составил 1,07 трлн руб. В июле 2024 года Министерство промышленности и торговли подало иск против компании. По имеющейся информации, это связано с требованием перевести головную структуру группы из Нидерландов в Россию.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России резко выросла стоимость жидкостей для вейпов.