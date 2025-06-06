Антимонопольщики проверят «Т-Банк» из-за отсутствия важной информации в рекламе на радио

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Т-Банка». Финансовая организация подозревается в нарушении закона «О рекламе», говорится в официальном сообщении государственного органа.

Поводом для проверки послужил радио-рекламный ролик, в котором отсутствовала важная, по мнению антимонопольщиков, информация, необходимая для осознанного выбора услуг.

В рекламной кампании банк рекламировал «переводы без ограничений», при этом не проинформировав своих клиентов о комиссиях при превышении лимита в 20 тыс. руб.

«Такие действия "Т-Банка" могут вводить в заблуждение потребителей и содержат признаки нарушения рекламного законодательства», — говорится в сообщении ФАС.

Если в ходе расследования факт нарушения подтвердится, «Т-Банк» может столкнуться с административными взысканиями.

Ранее стало известно, что компания российского бизнесмена Владимира Потанина и владелец «Т-банка» купили совладельца «Яндекса».