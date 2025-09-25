Антициклон не спасет от холода: синоптик объявил о температуре ниже нормы до конца сентября в Москве

Столичный регион ожидает холодная погода как минимум до конца сентября, причем температура будет на 1–2 градуса ниже климатической нормы. По словам синоптика Михаила Леуса, в начале следующей недели возможны первые заморозки.

Метеорологическая осень наконец-то пришла в Москву, хотя и с опозданием более чем на три недели. По прогнозам синоптиков, финал сентября будет соответствовать сезону, но окажется холоднее обычного. Как сообщил метеоролог Михаил Леус, ближайшие пять дней температура будет стабильно ниже сезонной нормы на 1–2 градуса.

Единственным относительно теплым днем станет пятница, когда благодаря приходу барического гребня столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов. Однако уже в выходные ситуация резко ухудшится — в регион вернутся облака и дожди, вызванные холодным атмосферным фронтом. В субботу похолодает до +10…+12 градусов, а в воскресенье температура не превысит +10 градусов.

Начало новой недели принесет москвичам аномально высокое атмосферное давление, которое достигнет пика 30 сентября — 1 октября. Несмотря на прекращение осадков, по-настоящему не потеплеет. В понедельник ожидается не более +8…+10 градусов, во вторник +10…+12, в среду +11…+13. Особенностью текущего сезона станут ранние заморозки, которые могут прийти в столицу уже во вторник и среду следующей недели, что почти на две недели раньше среднестатистических сроков.

Ранее эксперты рассказали, как правильно сжигать опавшую листву на дачном участке.