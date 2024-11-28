Антонио Бандерас вывел в свет молодую возлюбленную

Гостем одной из вечеринок журнала Elle в Мадриде стал Антонио Бандерас. Там он вывел в свет свою возлюбленную, 43-летнюю Николь Кимпель. Об этом пишет LIFE.RU.

Стало известно, что обе знаменитости были одеты очень элегантно: Бандерас был в классическим черном костюме, а на Кимпель было надето шелковое платье Alberta Ferretti (его стоимость составляет примерно 170 тысяч рублей).

Напомним, что Бандерас познакомился со своей возлюбленной в 2014 году во время Каннского кинофестиваля. Правда, о том, что они стали парой, стало известно лишь годом позже. Напомним, ранее сообщалось о том, зачем Антонио Бандерас приезжал в Подмосковье.