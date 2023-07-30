Апатия, бессонница, тревога: эзотерик рассказала об опасностях использования любовной магии

Многие люди в период отчаяния после разрыва отношений пытаются ухватиться за любую возможность наладить их или вернуть ушедшего человека. Однако, использование любовной магии имеет ряд серьезных последствий.

Известный эзотерик Инесса Алиева рассказала о ее опасностях и последствиях. Большая часть любовных ритуалов, по словам эксперт, относятся к очень опасной черной магии.

«Есть такие ритуалы, которые вовсе подавляют волю человека. К ним относятся привороты. Но привороты тоже бывают белые и черные. Бывают с использованием энергетики. Они очень энергозатратны, так как их необходимо постоянно подпитывать. Существуют и смешанные», — заявила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Человек, на которого был сделан любого рода приворот, может ощутить неприятные последствия, выраженные в состоянии здоровья.

«Чаще всего страдает эндокринная и мочеполовая системы. У человека могут появиться пристрастия к алкоголю, недомогания, упадок сил, может снизиться иммунитет. То есть человек может быть похож на зомби», — добавила Алиева.

Среди последствий собеседница также назвала раздражительность, апатию, бессонницу, обострение хронических заболеваний, тревоги, резкие изменения в поведении и потеря интереса к чему-либо в жизни, кроме объекта приворота.

«Эти легкие недомогания могут перерасти в проблемы со здоровьем. Также очень опасны любые привязки к человеку. В том числе и сексуальные. Все это может вызвать и новые вредные привычки», — подытожила ясновидящая.

Ранее эксперт рассказала, как с помощью воска определить, что на вас наслали порчу.