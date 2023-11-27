«Апокалипсис закончился»: синоптик рассказал, что ждет жителей Подмосковья после мощного снегопада

«Апокалипсис закончился. Завтра ожидается небольшой снег, не идущий ни в какое сравнение с тем, что было сегодня ночью. Уже сегодня днем ожидаются морозы в районе 3-5 градусов. А в ночь на среду будет самая холодная ночь — до минус 11-13 градусов в Москве и до минус 15 в Подмосковье», — рассказал Шувалов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».