«Апокалипсис закончился»: синоптик рассказал, что ждет жителей Подмосковья после мощного снегопада
Фото: [Вячеслав Прокофьев/ТАСС]
Снежный апокалипсис накрыл Подмосковье и другие регионы России этой ночью. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале написал, что это был самый мощный снегопад за последние 40 лет.
«Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тысячи человек, больше 2 тысяч единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту», — отметил он.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какие еще сюрпризы преподнесет погода жителям Москвы и области. По его словам, скоро в регион нагрянут настоящие зимние морозы.
«Апокалипсис закончился. Завтра ожидается небольшой снег, не идущий ни в какое сравнение с тем, что было сегодня ночью. Уже сегодня днем ожидаются морозы в районе 3-5 градусов. А в ночь на среду будет самая холодная ночь — до минус 11-13 градусов в Москве и до минус 15 в Подмосковье», — рассказал Шувалов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В четверг же снова ожидается снегопад, продолжил метеоролог.
«Ветер ожидается до 15 метров в секунду, и снова может пойти снег, но он будет вдвое слабее, чем прошлый», — добавил Шувалов.
Он отметил, что циклон взял курс на Северную столицу.
«Уже сегодня ночью снегопад накроет Санкт-Петербург, но поскольку циклон, продвигаясь на север, избавляется от лишней влаги, то такого сильного снегопада не будет. Снежный покров может составить до 5-10 сантиметров, так что сугробы тоже вырастут, но не такие, как в Подмосковье», — заключил собеседник издания.
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