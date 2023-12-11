«Апокалипсиса не будет»: метеоролог успокоил жителей столицы, ожидающих снегопада

В московский регион окончательно пришла зима. Не успели жители столицы и Подмосковья перевести дух после мощнейшего снегопада в начале декабря, как нужно готовиться к новому.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, когда Москву и область снова засыплет снегом. По его словам, будет явным преувеличением называть надвигающийся снегопад аномальным.

«Это будет сильный снегопад, но вовсе не апокалиптический, как пишут в прессе. Его вызовет подъем целой серии южных циклонов. Может выпасть от 10 до 15 миллиметров осадков. Влияние подобных южных циклонов мы уже испытали в начале декабря», — заявил Шувалов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Метеоролог отметил, что главные температурные изменения ждут жителей Москвы и области в конце недели, в воскресенье.

«В середине недели морозы ослабнут до 3-5 градусов мороза, но к пятнице температура снова понизится до минус 8-9 градусов. Снег будет идти все выходные. В субботу мы окажемся в теплом секторе, а воскресенье прогнозируется резкое повышение температуры, в регион придет первая в этом декабре оттепель», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье очистили от снега 18 тысяч километров дорог за сутки.