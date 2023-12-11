Свыше 18 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за сутки

Более восемнадцати тысяч километров дорог очистили и обработали противогололедными материалами в Подмосковье за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Как подчеркнул глава ведомства Алексей Гержик, в работах было задействовано около тысячи единиц спецтехники и свыше 1,1 тысячи дорожников.

«В настоящее время продолжаем мониторинг дорожной ситуации и ведем взаимодействие с оперативными службами», — подчеркнул министр.

Сейчас в столичном регионе сохраняется устойчивая минусовая температура. Автомобилистов призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в Московской области справляются с последствиями снегопада.