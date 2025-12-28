Apple больше не выпустит эти устройства: раскрыто, какие устройства ушли в историю в 2025 году

Корпорация Apple провела в 2025 году масштабную ротацию своего продукт-портфеля, официально прекратив производство 25 различных устройств, передает The Geek .

Этот шаг, задокументированный аналитиками портала MacRumors, затронул практически все ключевые категории: от флагманских смартфонов до аксессуаров и даже шлема виртуальной реальности, символизируя стратегический переход компании на новые технологические платформы.

Наиболее показательными в списке являются смартфоны. С производства сняты не только прошлогодние базовые модели iPhone 16 Pro и Pro Max, но и более старые поколения — линейка iPhone 15, iPhone 14 и даже компактный iPhone SE. Это указывает на ускоренный цикл обновления и концентрацию на самых свежих моделях.

В сегменте ноутбуков «апплэвровский» крест поставлен на эпоху чипов M2 и M3: с полок уходят 13-дюймовый MacBook Air на M2, а также 13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Air на M3, освобождая место для устройств на базе процессоров M4.

Аналогичная участь постигла мощную настольную станцию Mac Studio на M2 Max и M2 Ultra. В мире планшетов компания закрыла производство iPad Pro M4 и iPad Air M2, что свидетельствует о скором анонсе следующих поколений.

Особого внимания заслуживает судьба периферии и аксессуаров. Прекращение выпуска зарядного устройства MagSafe с поддержкой Qi 2 и 30-ваттного адаптера питания USB-C говорит о возможной переработке стратегии в области зарядки. Но самый символичный пункт в списке — кабель Lightning – 3,5 мм аудио. Его уход окончательно хоронит некогда повсеместный разъем Lightning, завершая многолетний переход Apple на единый стандарт USB-C для всех своих устройств.

Даже футуристический шлем Apple Vision Pro на чипе M2 попал в список, подтверждая слухи о готовящемся обновлении устройства.

Ранее сообщалось, что один популярный браузер крадет данные пользователя незаметно.