Apple ID под ударом: депутаты потребовали от Минцифры объяснить, почему с 1 апреля пропадет привычный способ оплаты

С 1 апреля, по данным СМИ, операторы связи перестанут принимать платежи на пополнение Apple ID с мобильного счета. Формальная причина — борьба с обходом блокировок. Но депутаты Госдумы решили не гадать на кофейной гуще и потребовали официальных разъяснений. Об этом сообщает РИА Новости.

Антон Ткачев от «Новых людей» и вице-спикер Владислав Даванков направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву. Парламентарии указывают: под удар попадают не только VPN-сервисы, но и огромный пласт легальных приложений. Образовательные курсы, фитнес-треки, медицинские подписки — всё, что оплачивается через Apple ID, может оказаться недоступным. А это уже удар по правам граждан, которые хотят легально пользоваться цифровыми услугами.

Депутаты предлагают альтернативу: не рубить с плеча, а применять точечные меры к конкретным категориям приложений. В противном случае тысячи россиян, которые оплачивают учебу или здоровье через App Store, останутся с заблокированным счетом и без возможности продлить подписку.

В Минцифры пока не комментируют. Но тон обращения не оставляет сомнений: авторы ждут не просто отписки, а публичных и четких критериев, по которым принимается такое решение. Пока же миллионы пользователей Apple замерли в ожидании: привычный способ оплаты может исчезнуть через пару дней. А вместе с ним — доступ к подпискам, которые для многих стали частью повседневной жизни.

