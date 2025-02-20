Apple представила бюджетную модель iPhone 16

Модель iPhone 16e теперь получила собственный 5G-модем от Apple. В компании утверждают, что устройство отличается высокой энергоэффективностью и обладает наилучшим временем автономной работы среди всех iPhone в этом классе: пользователи смогут наслаждаться просмотром видео без подзарядки до 26 часов.

Компания сообщает, что новый смартфон идет с чипом A18 и первым в истории модемом C1, разработанным Apple. В случае, если пользователь окажется вне диапазона мобильной сети или Wi-Fi, будут доступны спутниковые функции, такие как Emergency SOS для связи с экстренными службами, Roadside Assistance для помощи в навигации, функция отправки текстовых сообщений через Messages и Find My для определения геолокации.

Кроме того, Crash Detection позволит обнаружить серьезные автомобильные аварии и автоматически вызовет спасательные службы. В устройство также внедрена система Apple Intelligence.

Указывается, что к ChatGPT можно получить доступ через Writing Tools и Siri без необходимости создания учетной записи, что делает эту функцию бесплатной для пользователей, как сообщается в пресс-релизе. Смартфон iPhone 16e комплектуется 48-мегапиксельной камерой Fusion, утверждает компания.

Предварительные заказы на новинку стартуют 21 февраля, а продажи в глобальном масштабе начнутся через неделю.

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