Apple Music восстановил профили российских артистов

Стоит напомнить, что доступность аккаунтов этих российских музыкантов на платформе была приостановлена после их включения в санкционный перечень ЕС.

Несмотря на это, прослушивание музыкальных композиций этих исполнителей в Apple Music по-прежнему невозможно, однако в профилях артистов теперь можно ознакомиться с их биографическими данными. Важно отметить, что не у всех российских певцов, попавших под санкции ЕС, в профилях появилась биография.

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