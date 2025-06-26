Инсайдеры слили секреты нового iPhone 17

По информации от источников, близких к Apple, в базовой модели iPhone 17 рассматриваются два новых варианта расцветки, причём фиолетовый лидирует. Этот цвет уже знаком пользователям по iPhone 12, но в этот раз его описывают как «более современный и свежий». Аналитики полагают, что его появление в финальной версии весьма вероятно и может положительно повлиять на продажи устройства.

Помимо цветовых решений, iPhone 17 может получить экран с частотой обновления 120 Гц, но без адаптивной регулировки. Это может негативно сказаться на времени автономной работы и исключить функцию Always-On Display. В то же время, Pro-версия претерпит изменения в дизайне, а в линейке появится сверхтонкий iPhone 17 Air толщиной всего 5,5 мм.

Предполагается, что iPhone 17 Pro Max останется самым крупным представителем линейки и получит наиболее продвинутое техническое оснащение, ориентированное на требовательных пользователей.

Apple рассматривает возможность отказа от привычного дизайна iPhone в пользу более необычного решения с камерой, занимающей практически всю верхнюю часть задней панели.

iPhone 17 Pro Max, по слухам, оснастят улучшенной 48-мегапиксельной телефотокамерой, которая станет усовершенствованной версией 12-мегапиксельного модуля в iPhone 16 Pro Max. Новая камера, как сообщается, будет оптимизирована для работы с гарнитурой смешанной реальности Apple Vision Pro.

Также ожидается улучшение фронтальной камеры в iPhone 17 Pro Max. Утверждается, что во всей линейке iPhone 17 разрешение фронтальной камеры увеличится с 12 до 24 мегапикселей, что позволит делать селфи более высокого качества, сравнимого с фотографиями, сделанными основной камерой.

По слухам, iPhone 17 Pro Max будет оснащён улучшенной системой охлаждения, состоящей исключительно из испарительной камеры и графитовой пластины. Благодаря этому, в сочетании с более мощным и энергоэффективным чипом A19 Pro, iPhone 17 Pro Max сможет поддерживать высокую производительность в течение длительного времени.

iPhone 17 Pro Max, вероятно, будет работать на базе процессора Apple A19 Pro нового поколения, который, по имеющимся данным, будет производиться по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC.

Apple долгое время не увеличивала объём оперативной памяти в своих устройствах, и даже iPhone 16 Pro Max имеет лишь 8 ГБ ОЗУ. Ожидается, что iPhone 17 Pro Max исправит это и получит 12 ГБ оперативной памяти для более эффективной работы функций Apple Intelligence.

Согласно утечкам, iPhone 17 Pro Max может получить алюминиевую рамку вместо титановой, используемой в iPhone 15 Pro и 16 Pro. Задняя панель, предположительно, будет иметь комбинированный дизайн, сочетающий алюминий и стекло.

Ожидается, что презентация новых устройств состоится в сентябре 2025 года. Несмотря на то, что Apple хранит подробности в секрете, утечки уже подогрели интерес поклонников бренда.

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone в России массово жалуются на катастрофические баги в iOS 26.