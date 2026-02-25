Apple ужесточит проверку возраста в App Store

Компания Apple объявила об ужесточении проверки возраста пользователей при скачивании приложений категории 18+, передает портал Sostav. Вместо простого подтверждения в App Store вводится автоматическая верификация, которая должна соответствовать новым законам в ряде стран и штатов США.

Изменения в первую очередь коснутся пользователей из США, Бразилии, Австралии и Сингапура. В этих регионах скачать приложения для взрослых без подтверждения возраста станет невозможно. Особые правила вводятся в штатах Юта и Луизиана — там для новых аккаунтов возрастные категории станут доступны с 6 мая и 1 июля соответственно.

Для разработчиков Apple предлагает использовать специальный API определения возрастного диапазона. Это позволит приложениям запрашивать сведения о возрастной категории пользователя, не получая при этом его личные данные. API также будет показывать, действуют ли для конкретного пользователя возрастные нормативы, обязан ли он указывать свой возраст, и требуется ли согласие родителей или опекунов на обновления в детских приложениях.

Новая система призвана защитить детей от доступа к нежелательному контенту и одновременно облегчить разработчикам соблюдение законодательства разных стран.

