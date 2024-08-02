Apple выпустит iPhone в «настоящем» черном цвете впервые за 8 лет

В иностранных СМИ сообщают, что компания выбрала оттенки для новой серии смартфонов, ожидаемых будущей осенью.

Корпорация определилась с цветами, в которых будут выпускаться смартфоны из линейки iPhone 16. Так, покупателям доступны три вариации: Space Black, White и Natural Titanium.

Цвет Space Black напоминает классические черные модели iPhone, которые выпускались еще несколько лет назад. А расцветка Natural Titanium перекликается с оттенками iPhone 15 Pro.

Apple представит четыре варианта новинок: базовые iPhone 16 и 16 Plus, а также более продвинутые iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Снимки некоторых из них опубликовал в своем блоге известный инсайдер Сонни Диксон.

Ранее Аналитик Кусков заявил, что добиться установки отечественных приложений на iPhone невозможно, поскольку компания ушла с российского рынка. Вероятно, что ее продукция исчезнет и с полок магазинов.