Apple выпустит особенные модели iPhone для рынка ЕС

Компания готовится представить рекордное количество модификаций смартфонов. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на зарубежное СМИ.

Линейка будущих устройств iPhone 16 включит в себя сразу четыре базовые версии: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Для покупателей на рынке ЕС Apple разработала еще четыре дополнительных варианта. Таким образом, общее число модификаций достигнет восьми.

Ключевым отличием iPhone, предназначенных для Европы, станет расширенный функционал. Пользователи получат возможность удалить стандартный магазин приложений App Store, установить альтернативные платежные системы и настроить фильтры для защиты от нежелательного контента.

Ранее компания Apple анонсировала старт продаж новой продукции. Известно, что линейка смартфонов появится на полках магазинов в сентябре текущего года.