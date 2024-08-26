Компания Apple готовится к осенней презентации новой продукции

Долгожданные новинки появятся на полках магазинов ровно через 10 дней после презентации, о чем сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Таким образом, продажи стартуют с 20 сентября.

Ожидается, что линейка iPhone 16 будет оснащена новым процессором и продвинутой камерой. Это понравится не только геймерам, но и профессиональным фотографам. Начальная стоимость гаджета — от $1199. В Сети до сих пор не утихают споры о других возможных характеристиках нового смартфона.

Ранее стало известно о том, что компания Apple намерена выпустить iPhone в «настоящем» черном цвете впервые за восемь лет.