Рейтинг мощности: iPhone не попали в топ-10 самых мощных устройств Apple

Январский рейтинг производительности устройств Apple, составленный разработчиками известного бенчмарка AnTuTu, принес неожиданный результат. Впервые в топ-10 самых мощных гаджетов компании не вошел ни один iPhone — все позиции заняли планшеты линейки iPad.

Абсолютным лидером стал 11-дюймовый iPad Pro 2025 года, оснащенный новейшим чипсетом Apple M5. Устройство показало рекордный результат в 3,8 миллиона баллов.

Второе место с отрывом в 100 тысяч баллов заняла 13-дюймовая версия того же планшета.

Третью строчку рейтинга заполучил 11-дюймовый iPad Pro на предыдущем процессоре M4, набравший в среднем 3,1 миллиона баллов.

С четвертого по девятое место расположились другие модели iPad Pro и iPad Air различных поколений, включая версии с чипами M4, M3 и M2. Их показатели варьировались в диапазоне от 2,4 до 3 миллионов баллов. Замыкает десятку 11-дюймовый iPad Pro четвертого поколения на базе Apple M2.

Примечательно, что из первой десятки выбыли даже флагманские смартфоны Apple. К примеру, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro и базовый iPhone 17, которые еще осенью фигурировали в рейтингах, по итогам января опустились на 11, 12 и 13 позиции соответственно. Этот факт наглядно демонстрирует, как быстро растущая производительность планшетных процессоров серии M меняет внутреннюю иерархию в экосистеме Apple.

Ранее сообщалось, что NASA одобрило использование смартфонов Apple для космической съемки.