В историческом центре Санкт-Петербурга, на территории Апраксина двора, были демонтированы 31 незаконное торговое сооружение. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы городского комитета по контролю за имуществом (КУГИ).

Сообщается, что в мероприятии, которое состоялось в четверг, 20 марта, были задействованы более 500 сотрудников органов правопорядка и специалистов из разных силовых структур.

«В Санкт-Петербурге на территории Апраксина двора демонтировали 31 торговый объект. В операции участвовало более 500 сотрудников правоохранительных органов и представителей различных государственных ведомств», — говорится на сайте КУГИ.

В Санкт-Петербурге в рамках борьбы с незаконными постройками и контрафактом, а также изъятия машин и техники, сотрудники Росгвардии также осуществляют проверку документов у иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что на «Садоводе» выявили три случая кори у сотрудников рынка.