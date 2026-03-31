Апрельский отпуск в Турции: последний шанс ухватить выгодный тур — 7 апреля
Названа последняя дата для выгодного бронирования Турции в апреле
Туристам, планирующим поездку в Турцию в апреле, стоит поторопиться с бронированием. По данным экспертов туристического рынка, стоимость путевок на популярные направления стабильно повышается. Каждый новый день закрывает возможность найти бюджетное предложение, передает «Турпром».
Аналитики сервиса Травелата, агрегирующего туры от всех крупных операторов, определили наиболее выгодную дату для вылета в текущем сезоне — 7 апреля. Именно от этой точки отсчета цены начинают заметно расти.
На сегодняшний день за 7 апреля самые доступные варианты в Стамбул стартуют от 54 тысяч рублей на двоих. Для любителей пляжного отдыха на морских курортах минимальный чек составляет около 68 тысяч рублей на двоих. Однако в эту сумму, как правило, не входит система «все включено».
Если же турист рассчитывает на комфортный отдых в отеле 4 звезды с питанием «все включено», то на 7 апреля минимальная цена достигает 77 тысяч рублей на двоих. А для тех, кто хочет гарантированного тепла у воды и предпочитает отели 5 звезд с подогреваемыми бассейнами, стоимость начинается от 85 тысяч рублей на двоих.
Кардинально ситуация меняется уже через неделю. В середине апреля нижняя планка цен смещается вверх. Самые дешевые туры на некоторые даты теперь начинаются от 82 тысяч рублей, что на 14–20 тысяч рублей дороже, чем в первую неделю месяца.
Таким образом, апрельский отдых в Турции становится все менее доступным, и откладывать бронирование невыгодно.
