Туристам, планирующим поездку в Турцию в апреле, стоит поторопиться с бронированием. По данным экспертов туристического рынка, стоимость путевок на популярные направления стабильно повышается. Каждый новый день закрывает возможность найти бюджетное предложение, передает « Турпром ».

Аналитики сервиса Травелата, агрегирующего туры от всех крупных операторов, определили наиболее выгодную дату для вылета в текущем сезоне — 7 апреля. Именно от этой точки отсчета цены начинают заметно расти.

На сегодняшний день за 7 апреля самые доступные варианты в Стамбул стартуют от 54 тысяч рублей на двоих. Для любителей пляжного отдыха на морских курортах минимальный чек составляет около 68 тысяч рублей на двоих. Однако в эту сумму, как правило, не входит система «все включено».

Если же турист рассчитывает на комфортный отдых в отеле 4 звезды с питанием «все включено», то на 7 апреля минимальная цена достигает 77 тысяч рублей на двоих. А для тех, кто хочет гарантированного тепла у воды и предпочитает отели 5 звезд с подогреваемыми бассейнами, стоимость начинается от 85 тысяч рублей на двоих.

Кардинально ситуация меняется уже через неделю. В середине апреля нижняя планка цен смещается вверх. Самые дешевые туры на некоторые даты теперь начинаются от 82 тысяч рублей, что на 14–20 тысяч рублей дороже, чем в первую неделю месяца.

Таким образом, апрельский отдых в Турции становится все менее доступным, и откладывать бронирование невыгодно.

