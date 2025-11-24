Аптечный кошмар: названы лекарства, которые мстят хозяевам через воду и землю

Юрист Шамиль Султанов разъяснил различия в правилах утилизации просроченных медикаментов для рядовых граждан и организаций в России. Об этом рассказал эксперт в беседе с RT .

По информации эксперта, физические лица не несут административной ответственности за выброс лекарств в бытовые мусорные контейнеры. Тем не менее, такая практика считается нежелательной с точки зрения экологии, так как активные вещества препаратов могут накапливаться в почве и воде.

Султанов рекомендовал гражданам перед утилизацией проводить минимальное обезвреживание: измельчать таблетки, смешивать их с несъеденными отходами и плотно упаковывать. Наиболее предпочтительный вариант — сдача препаратов в специальные пункты приема.

Для медицинских учреждений, в отличие от населения, действует прямой запрет на выбрасывание просроченных лекарств. Они обязаны передавать такие отходы лицензированным компаниям для уничтожения. Нарушение этих правил грозит юридическим лицам штрафами по статье 8.2 КоАП РФ, которые могут достигать ₽250 тыс., а также приостановкой деятельности.

