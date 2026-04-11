Арабы с дикими танцами ворвались в Храм Гроба Господня перед Пасхой

В Великую субботу, в ожидании схождения Благодатного огня, в Храме Гроба Господня ежегодно разворачивается сцена, которая может шокировать неподготовленного зрителя. Как пишет «Царьград» , группа арабской молодежи с бубнами и барабанами врывается в святыню, устраивая шумные песни и пляски. Некоторые из них забираются на плечи друг другу, изображая всадников.

Люди, не знакомые с местными обычаями, порой воспринимают такое поведение как кощунство. Однако, как пояснил обозреватель «Царьграда» и член Межсоборного присутствия РПЦ Михаил Тюренков, это древняя традиция православных палестинцев. Таким образом местные христиане славят Господа в преддверии Светлого Христова Воскресения. Выкрики, которые многим кажутся хаотичными, на самом деле содержат слова: «Наша вера правая! Наша вера православная!»

Эта традиция имеет глубокие исторические корни и однажды едва не лишила мир пасхального чуда. В 1923 году Иерусалим находился под британским мандатным управлением. Английский губернатор Рональд Генри Амхерст Сторрз принял решение не пускать православных арабов в Храм Гроба Господня в Великую субботу.

Итог оказался ошеломляющим. Иерусалимский патриарх Дамиан провел в Кувуклии более двух часов в молитвах, однако Благодатный огонь так и не сошел. Лишь после того, как священнослужителю удалось убедить британские власти впустить православных арабов обратно в храм, чудо свершилось.

С тех пор песни, пляски и радостные крики местной молодежи стали неотъемлемой частью церемонии схождения Благодатного огня. То, что кажется постороннему глазу бесчинством, на деле — многовековая традиция, без которой, как показывает история, чудо может и не произойти.

