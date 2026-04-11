Схождение Благодатного огня в 2026 году заставило верующих поволноваться

В Великую субботу, накануне православной Пасхи 2026 года, миллионы верующих по всему миру с замиранием сердца следили за церемонией схождения Благодатного огня в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня). В этот раз событие произошло с заметной задержкой, что вызвало волнение среди наблюдателей и породило бурные обсуждения в интернете, пишет REGIONS .

Традиционно чудо происходит в Кувуклии — часовне, возведенной над местом погребения Иисуса Христа. Церемония включает молитвы Иерусалимского патриарха, строгий досмотр и опечатывание часовни. Главный момент наступает, когда из храма появляется патриарх Феофил с зажженными свечами — это и есть знак схождения огня.

В 2026 году процесс, по ощущениям собравшихся, занял несколько больше времени, чем обычно. За прямой трансляцией наблюдали миллионы зрителей в разных странах — от России и Греции до Сербии и Кипра. Социальные сети мгновенно заполнились сообщениями: «Молимся, чтобы огонь сошел!»; «Такое долгое ожидание — сердце замирает»; «Слава Богу, огонь есть! Христос Воскресе!». Многие отмечали, что пауза усилила эмоциональный накал. Для одних это стало проверкой веры, для других — поводом для глубоких размышлений.

Религиовед Евгений Игнатенко пояснил, что схождение Благодатного огня входит в число главных событий для православных верующих. Этот обряд олицетворяет Воскресение Христово и воспринимается как чудо, которое подтверждает истинность Церкви и божественные обетования. Именно поэтому любое отступление от традиционного хода церемонии, в том числе задержка, закономерно провоцирует тревогу у присутствующих и зрителей, подчеркнул эксперт.

По его словам, ожидание в такие моменты обретает особый духовный смысл, а пауза становится временем испытания и очищения.

«Все это напоминает, что чудо — не гарантированное шоу, а дар, который требует внутренней готовности. В итоге, когда огонь сходит, радость оказывается еще сильнее», — отметил специалист.

Игнатенко также обратил внимание, что подобные эпизоды не новы: в истории бывали случаи, когда схождение огня откладывалось или сопровождалось необычными явлениями.

«Каждый раз это вызывало дискуссии, но в конечном счете укрепляло веру тех, кто переживал событие лично или через трансляцию. В 2026 году мы увидели похожую динамику: тревога сменилась всеобщим ликованием», — подчеркнул он.

Тот факт, что миллионы людей, даже далеких от религии, следят за трансляцией, говорит о глубинной потребности в чуде и надежде. В мире, полном неопределенности, такие события дают ощущение стабильности и связи с вечными ценностями, резюмировал религиовед.

Ранее священник объяснил, почему пророчество о конце света не должно пугать верующих.