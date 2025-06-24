Арбитражный суд отклонил иск Ozon к девелоперу на 4,5 млрд руб.

Арбитражный суд Московской области не удовлетворил исковое заявление компании «Интернет решения» (оператора российского маркетплейса Ozon) к застройщику «Ориентир Запад-1» на сумму 4,5 млрд руб., о чем сообщил портал Sostav.ru.

Основанием для обращения в суд стали убытки, понесенные маркетплейсом из-за пожара, произошедшего на складе в Истринском районе Подмосковья. В начале августа 2022 года один из блоков складского комплекса был полностью уничтожен огнем, а другой получил значительные повреждения.

Складское помещение было застраховано на 6 млрд руб. Причины отклонения иска не разглашаются, поскольку судебное разбирательство проходило в закрытом формате.

Первоначальная сумма исковых требований юрлица маркетплейса к девелоперской компании, владевшей сгоревшим складом, составляла около 5,5 млрд руб. при общей оценке ущерба в 10,8 млрд руб. Впоследствии размер требований был уменьшен на миллиард рублей.

На период судебного разбирательства на имущество компании «Ориентир Запад-1», ответственной за противопожарную безопасность на пострадавшем складе, был наложен арест, однако в марте обеспечительные меры были отменены без объяснения мотивов. Стороны воздержались от комментариев по поводу исхода судебного дела.

Ранее девелоперская компания сама пыталась взыскать с Ozon 3,7 млрд руб. на восстановление разрушенного складского комплекса, но также получила отказ в удовлетворении иска.

Ранее сообщалось, что AliExpress и «Ситилинк» потеряли позиции на российском рынке.